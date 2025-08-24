Популярни
Алекс Маркес пое отговорност за слабото си представяне в Унгария

  • 24 авг 2025 | 10:43
Уикендът за Гран При на Унгария се превръща в най-тежкия за Алекс Маркес, който остана едва 11-ти в квалификацията, след което стигна до осмото място в спринта. Испанецът обаче ще трябва да стартира състезанието от 14-та позиция заради наказанието, което му беше дадено в края на официалната тренировка в петък.

След края на спринта вчера пилотът на Грезини Дукати говори пред официалния канал на MotoGP и пое отговорност за незадоволителното си представяне в квалификацията, което реално компрометира целия му уикенд в Унгария. Испанецът все пак каза, че е бил доволен от поведението на своята машина в спринта и ще се надява то да се повтори в състезанието.

„Не беше най-добрият ни ден, вчера също, но особено днес – каза Маркес. – Допуснах твърде много грешки в квалификацията и поемам отговорността за тях, не успях да направя перфектната обиколка. Допуснах грешка в 14-ия завой, когато атакувах, за да стигна до първите две редици.

„Когато допуснах грешка на нова писта, след това става трудно. Освен това имам и наказание от три места за състезанието. Но както и да е, смятам, че поне в спринта свърших добра работа.

„Стартът не беше много добър, но по-късно, когато придобих малко увереност, аз изпреварих Пол (Еспаргаро) и след това влязох в ритъм. Усещането беше добро, а това е най-важното нещо.

„Така че в състезанието трябва да направя същото: да се опитам да бъде постоянен, да не допускам грешки и да дам 100% от себе си. Това е най-важното, което трябва да се опитам да направя. Ще гледаме да направим и подобрения в настройките за състезанието“, добави още по-малкият от братята Маркес.

