Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 1689
  • 0

Добруджа и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в двубой от шестия кръг на efbet Лига. Мачът в Добрич стартира в 17:45 часа, а главен съдия ще бъде Волен Чинков.

За домакините този мач ще бъде много специален. За Добруджа това ще бъде първи двубой на собствения си стадион от над 20 години насам. “Жълто-зелените” стартираха сезона като домакинстваха на “Коритото” във Варна, но успяха да се преборят за лиценз на стадион “Дружба”. Така феновете от Добрич най-сетне отново ще могат да се наслаждават на мачове от родния елит.

Радост за Добрич! Добруджа се завръща на собствения си стадион
Радост за Добрич! Добруджа се завръща на собствения си стадион

Иначе Добруджа заема седмото място във временното класиране. Отборът на Атанас Атанасов не спира да редува победа със загуба от старта на кампанията, като миналия кръг отстъпи на Септември (София) с 1:2. Преди това пък тимът победи ЦСКА 1948. Днес определено Добруджа ще иска да стигне до победата, с която да отпразнува завръщането си на собствения си стадион.

Ботев (Враца) от своя страна заема 11-ото място в класирането. Тимът има само една загуба от началото на кампанията, но няма и нито една победа. Момчетата на Христо Янев имат цели четири равенства в актива си. Все пак миналия кръг Ботев записа положителен резултат, като спря набралия скорост Левски, завършвайки 0:0 у дома.

Иначе по-рано през седмицата врачани осъществиха два силни трансфера. Към тях се присъединиха Илия Юруков и Радослав Цонев. Предстои да видим днес дали двамата ще направят своя дебют за Ботев.

Ботев (Враца) се раздели със защитник
Ботев (Враца) се раздели със защитник

Последната среща между Добруджа и Ботев (Враца) датира от 2019 година. Тогава в 1/16-финал за Купата на България врачани победиха с категоричното 4:0. Последната победа за Добруджа над днешния им опонент пък е от 2015 година, когато в 16-ия кръг на Втора лига добричлии се наложиха с 1:0.

