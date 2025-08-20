Ради Цонев подписа с Ботев (Враца)

Популярни
Ботев (Враца) обяви, че Радослав Цонев отново ще облече зелената фланелка. Юношата на Левски игра под Околчица през 2013 година, когато записа 9 мача за отбора от Северозапада, който по това време беше част от Втора лига.

Ето какво написаха от клуба:

"Добре дошъл отново, Радослав Цонев!

Опитният полузащитник отново ще е част от състава на Ботев Враца. За последно 30-годишният футболист защитава цветовете на Тобол от Казахстан, а преди това игра за Арда, Пирин, Левски и италианските Лече, Монополи и Витабрезе.

Юношата на Левски вече има един период със зелената фланелка през 2013 година, когато бе част от отбора ни, който се състезаваше във Втора лига".

