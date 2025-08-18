Орела: Влязохме трагично, но нищо фатално не е станало

Наставникът на Добруджа Атанас Атанасов не бе доволен от играта на тима му при загубата с 1:2 от Септември. Все пак специалистът е на мнение, че нищо фатално не се е случило и играчите му трябва да си вземат поуките.

“Влязохме трагично в мача и вкарахме от грешка на противника. Не създадохме нищо градивно, така че бепе логично да допуснем. Опитахме да променим нещата през втората част. Ние трябва да си знаем местото. Няколко мача добри игри, а ето днес един мач незадоволително. С такива мачове играчите ще израстнат. Поздравявам Септември, заслужено ни победиха. Ние ще минаваме през такива мачове. Когато има успехи е много лесно, но когато има трудности се вижда колективът. Не е станало нещо фатално, трябва да изчистим брака, който имахме”, каза Атанасов.