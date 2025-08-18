Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Септември 1:1 Добруджа, домакините със сериозен пропуск и груба грешка при гола

Септември 1:1 Добруджа, домакините със сериозен пропуск и груба грешка при гола

  • 18 авг 2025 | 18:58
  • 2801
  • 8

Септември и Добруджа играят при 1:1 в последен мач от петия кръг на efbet Лига. Милчо Ангелов откри резултата в 10-ата минута, но в 18-ата Бертан Фурие изравни.

Домакините, които приемат своите опоненти на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда", нямат нито една точка от началото на сезона.

Гостите, които са новак в елита, се справят доста по-добре до този момент, записвайки два успеха в първите си четири срещи.

Септември можеше да открие резултата в 10-ата минута. Галин Иванов проби и центрира отдясно успоредно по земя, но Фурие вместо да реализира от два метра срещу вратата, позволи топката да го удари в крака и да не навести мрежата на съперника.

Секунди по-късно Йонашчъ се засуети като последен в защитата на домакините, позволявайки на Ангелов да му отнеме топката и да излезе фронтално очи в очи с Георгиев. Нападателят на Добруджа се възползва максимално от "подаръка", преодоля стража на септемврийци и вкара в празната врата.

СЕПТЕМВРИ - ДОБРУДЖА 0:1

0:1 Милчо Ангелов 10

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от БГ Футбол

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 23485
  • 43
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 17621
  • 34
Лудогорец ще пътува до Северна Македония със самолет

Лудогорец ще пътува до Северна Македония със самолет

  • 18 авг 2025 | 09:41
  • 2775
  • 0
Киряков: Искам раздаване на сто процента

Киряков: Искам раздаване на сто процента

  • 18 авг 2025 | 09:34
  • 2989
  • 2
Клуб от Италия също иска Делова

Клуб от Италия също иска Делова

  • 18 авг 2025 | 09:24
  • 11168
  • 8
Левски обяви програмата си до мача с АЗ Алкмаар

Левски обяви програмата си до мача с АЗ Алкмаар

  • 18 авг 2025 | 09:11
  • 3433
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 25158
  • 58
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 23485
  • 43
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 17621
  • 34
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 16922
  • 13
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 28554
  • 13