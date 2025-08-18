Септември 1:1 Добруджа, домакините със сериозен пропуск и груба грешка при гола

Септември и Добруджа играят при 1:1 в последен мач от петия кръг на efbet Лига. Милчо Ангелов откри резултата в 10-ата минута, но в 18-ата Бертан Фурие изравни.

Домакините, които приемат своите опоненти на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда", нямат нито една точка от началото на сезона.



Гостите, които са новак в елита, се справят доста по-добре до този момент, записвайки два успеха в първите си четири срещи.

Септември можеше да открие резултата в 10-ата минута. Галин Иванов проби и центрира отдясно успоредно по земя, но Фурие вместо да реализира от два метра срещу вратата, позволи топката да го удари в крака и да не навести мрежата на съперника.

Секунди по-късно Йонашчъ се засуети като последен в защитата на домакините, позволявайки на Ангелов да му отнеме топката и да излезе фронтално очи в очи с Георгиев. Нападателят на Добруджа се възползва максимално от "подаръка", преодоля стража на септемврийци и вкара в празната врата.

СЕПТЕМВРИ - ДОБРУДЖА 0:1



0:1 Милчо Ангелов 10

Снимки: Борислав Трошев