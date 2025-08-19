Радост за Добрич! Добруджа се завръща на собствения си стадион

Популярни
  19 авг 2025
  • 2114
  • 3

Лицензионната комисия към БФС официално обяви, че Добруджа ще може да домакинства на собствения си стадион в оставащите мачове от efbet Лига. Единственото условие е двубоите, които ще се играят на стадион “Дружба”, да бъдат в светлата част на денонощието. Досега Добруджа домакинства в първите кръгове от новия сезон на стадион “Спартак” във Варна.

Ето какво пишат от БФС:

• Предвид решение на Лицензионната комисия при БФС от 18.08.2025 г, с което се дава лиценз на стадион „Дружба“ град Добрич за провеждане на срещи от ППФЛ /efbet/ Лига в светлата част на денонощието, ФК „Добруджа 1919“ Добрич, ще играе домакинските си срещи от ППФЛ /efbet Лига/ на стадион „Дружба“ град Добрич.

