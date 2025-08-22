Добруджа: Нека заедно напълним "Дружба" и дадем силата на отбора, която само нашата публика може

Добруджа отправи призив към своите фенове преди двубоя с Ботев (Враца) в неделя. Това ще бъде първо домакинство от началото на сезона за отбора на Атанас Атанасов на стадион "Дружба" в Добрич, който вече разполага с осветление. До този момент тимът посрещаше своите съперници на "Коритото" във Варна.

Радост за Добрич! Добруджа се завръща на собствения си стадион

Ето какво написаха от клуба:

"Уважаеми фенове,

За удобство на всички ви апелираме да закупите билетите си още преди деня на мача. Очаква се огромен интерес и в неделя касите ще бъдат натоварени.

Днес (петък, 22.04) и утре (събота, 23.04) от 17:00 до 20:00 ч. ще можете да закупите билети на централната каса на стадион „Дружба“.

В неделя – деня на мача – касите ще отворят в 15:30 ч.

Деца до 12-годишна възраст ще влизат безплатно, но без седящо място.

Нека заедно напълним „Дружба“ и дадем силата на отбора, която само нашата публика може!".