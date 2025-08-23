Прегледите на Бонифейс продължават, трансферът в Милан се бави

Нападателят на Байер (Леверкузен) Виктор Бонифейс продължава със задължителните медицински изследвания преди потенциалния си трансфер в Милан.

Нигериецът ще премине четвърти медицински преглед, тъй като има съмнения дали сделката може да се осъществи по план, съобщава "Гадзета дело Спорт". Двата клуба вече са се споразумели за договор под наем на футболиста от 5 млн. евро, като Милан ще има и опция за постоянно закупуване на стойност 24 млн. евро с договор до 2030 г.

🚨 Milan will decide on the Boniface deal after he undergoes the additional medical checks today and especially after their Serie A opener against Cremonese



[@SkySport] pic.twitter.com/MIlSd60jw9 — Milan Eye (@MilanEye) August 23, 2025

Бонифейс е пътувал до Милано в петък, като първо е преминал медицински преглед в болница "Ла Мадонина", а физическото му ниво е било оценено в "Сентро Амброзиано". След това от Милан са провели допълнителни тестове на футболиста в болница "Галеаци" с доверен ортопед. Това обаче не е било достатъчно за италианците, като процесът ще продължи и днес. Което пък сигурност означава, че футболистът няма да може да дебютира тази вечер срещу Кремонезе.

Като причина за повторните и обстойни прегледи се посочват двете контузии на кръстните връзки, които Виктор Бонифейс имаше по време на престоя си в Бодьо/Глимт в Норвегия. Миналия сезон той също се бореше с мускулни проблеми.

Бонифейс дойде за последната важна стъпка преди трансфера си в Милан

24-годишният нигерийски нападател се присъедини към Байер (Леверкузен) преди две години от белгийския Роял Юнион СЖ. Той бе с основна заслуга за историческия дубъл на “аспирините” през сезон 2023/2024, както и за достигането на финала в Лига Европа. През миналата кампания обаче формата му спадна драстично, макар че все пак успя да отбележи 11 гола в общо 27 мача за германците.

Следвай ни:

Снимки: Imago