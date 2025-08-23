Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

След вълнуващия минал сезон в Серия "А", в който Наполи спечели титлата в първенството едва в последния кръг на сезона след ожесточена надпревара с Интер, сега ни очаква нова интригуваща кампания в италианския елит. Калчото се завръща за сезон 2025/26 след лято, изпълнено с треньорски промени сред отборите в първенството, като тази тенденция не подмина и повечето водещи клубове.

След седмици на неяснота и важни преговори шампионът Наполи успя да задържи своя наставник Антонио Конте, който триумфира още в дебютната си кампания в клуба. Една от причините за неговото оставане бяха сериозните инвестиции на трансферния пазар, които му бяха обещани от президента Аурелио Де Лаурентис. Речено-сторено: “партенопеите” наистина бяха сред най-активните клубове в Европа откъм трансфери през това лято. Неаполитанците драстично увеличиха дълбочината в своя състав с попълнения като Ваня Милинкович-Савич, Сам Бойкема, Кевин Де Бройне, Ноа Ланг и Лоренцо Лука. Тежката контузия на голмайстора Ромелу Лукаку в последната контрола дойде като шок, но в клуба усилено търсят негов заместник и скоро ще осигурят на Конте още един нов нападател, който да помогне за успешна защита на титлата.

Serie A returns this weekend. Napoli are looking to become the first back-to-back champions since Juventus' nine in a row. pic.twitter.com/tI6EeSTug2 — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) August 22, 2025

Разочароващият край на миналия сезон за Интер доведе до напускането на Симоне Индзаги, но сега клубът е готов да започне една нова ера с назначаването на Кристиан Киву. Ръководството определено предприе риск с избора на младия специалист, но той отлично познава атмосферата в Милано благодарение на миналото си в клуба като футболист и треньор в академията. Освен това “нерадзурите” продължават да разполагат със силен състав, който беше подобрен още в началото на лятото заради участието си на Световното клубно първенство. Така дойдоха нови попълнения като Петър Сучич и Луиш Енрике, а на по-късен етап беше привлечен Анже-Йоан Бони. Амбицията на клуба е през новия сезон да спечели надпреварата за титлата в първенството.

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐀 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: 2025-26 📈



The Opta supercomputer has been hard at work projecting the 2025-26 Serie A season - here are the results.



Napoli won the title last season but can they retain their crown? — Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 22, 2025

След като не успя да отмъкне Конте от Наполи, нито напусналия Аталанта Джан Пиеро Гасперини, Ювентус реши да удължи договора на своя наставник Игор Тудор, който беше назначен в края на миналия сезон. С класирането на тима за Шампионската лига хърватинът си заслужи доверието на клубното ръководство и сега ще има възможност за цял сезон начело на “Старата госпожа”. Това лято обаче тимът е по-пасивен на трансферния пазар, като освен задържането на преотстъпените играчи от миналия сезон, той се подсили само с Джонатан Дейвид и Жоао Марио. Душан Влахович все още е част от състава, въпреки че е обявен за продан, а сделка с Пари Сен Жермен за завръщането на Рандал Коло Муани все още няма. Въпреки това амбициите на торинския гранд за новия сезон са високи.

Serie A returns this weekend.



This off-season, like every off-season, has been one long blinking-in-astonishment-WTF-meme.



From relegation drama to financial fallout and new (old) coaches returning to clubs, the summer has been far from dull - Rimini have even had three… pic.twitter.com/2OVSGz4ArW — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 21, 2025

Неубедителният сезон 2024/25 на Милан, в който тимът не сполучи с двама португалски треньори - Пауло Фонсека и Сержио Консейсао, доведе до завръщането на Масимилиано Алегри 11 години след напускането му като треньор на тима. Именно начело на “росонерите” специалистът спечели първата от шестте си титли в първенството, като сега очакванията са той значително да подобри резултатите и представянето на тима. От своя страна, ръководството осъществи мащабна трансферна селекция, която беше подсигурена от продажбите на футболисти като Тижани Райндерс, Тео Ернандес и Малик Тиау. Така бяха привлечени играчи като Лука Модрич, Самуеле Ричи, Ардон Яшари, Кони Де Винтер и Первис Еступинян. Заявената минимална цел е следната: завръщане в Шампионската лига след пропуснатото участие в евротурнирите през този сезон.

Двата римски клуба Рома и Лацио също предприеха треньорски смени. Джан Пиеро Гасперини реши да предприеме ново предизвикателство след успешния си дълъг престой в Аталанта, наследявайки Клаудио Раниери в Рома. Макар и да се надяваше на повече входящи трансфери, той все пак е доволен от новите попълнения. Същото не може да се каже за колегата му Маурицио Сари, който завари трансферно ембарго в Лацио, и то в сезон в който тимът няма да участва в евротурнирите. Той обаче вече се е доказал на “Олимпико” в миналото, след като преди две години изведе тима до второто място в Серия "А".

The #SerieA 25/26 home kits 👕



Which is your favourite? 🤩 pic.twitter.com/8rb6PJinte — Lega Serie A (@SerieA_EN) August 22, 2025

Предвид края на ерата на Гасперини в Аталанта, ще бъде много любопитно да се види как ще се справи неговият наследник начело на тима Иван Юрич, особено след провала му като треньор на Рома през миналия сезон. Освен това бергамаските продадоха голмайстора на първенството от миналия сезон Матео Ретеги в Саудитска Арабия, а другата им звезда Адемола Луукман обяви бойкот заради неосъществения си трансфер в Интер, като в най-добрия случай тимът няма да може да разчита на него само за първите си два мача от сезона.

The wait is almost over.pic.twitter.com/xbWlXCAewR — Lega Serie A (@SerieA_EN) August 22, 2025

Друг отбор с нов наставник е Фиорентина след изненадващото напускане на Рафаеле Паладино едва около месец след подновяването на неговия договор. Това доведе до завръщането на Стефано Пиоли, за когото това ще бъде втори период като треньор на тима. От друга страна, два прогресиращи отбора успяха да задържат своите наставници въпреки интереса към тях, което е предпоставка за продължаване на тяхното развитие. Носителят на Купата на Италия Болоня преподписа със Винченцо Италиано и върна в Серия "А" бившите италиански национали Чиро Имобиле и Федерико Бернардески. Сеск Фабрегас пък остана верен на Комо въпреки изкушаващата оферта от Байер (Леверкузен), след като му беше гарантирано надграждане на започнатия проект и бъдещо атакуване на евротурнирите.

Come l'anno scorso (dopo tanta fatica), ho disegnato tutti e 20 gli allenatori di Serie A.



Nei commenti trovate i disegni completi, vi chiedo solo un Like e RT se vi piacciono oppure degli insulti nei commenti se vi fanno cagare.



In caso fatemi sapere i vostri preferiti! pic.twitter.com/mop1iCODzZ — Fvaɲcy🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Fvaancy) August 22, 2025

Отбори като Торино, Удинезе и Дженоа най-вероятно отново ще се движат около средата на класирането, а тимовете на Верона, Каляри, Парма и Лече ще се стремят да запазят мястото си в елита. От новаците най-голяма заявка за оставане в Серия А дава първенецът на втора дивизия Сасуоло, който веднага успя да се завърне сред най-добрите. Пиза пък за първи път през този век ще има възможността да играе в топ нивото на местния футбол, като в състава на Алберто Джилардино личи името на българския талант Мерт Дурмуш. Последният новак е Кремонезе, който спечели плейофите за промоция, но, за съжаление, не задържа преотстъпения роден национал Валентин Антов и го върна обратно на изпадналия Монца.

Новият сезон в Серия "А" започва днес с първите си четири мача, като ще продължи до 24 май догодина, за когато е предвиден последният кръг.