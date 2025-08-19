Леао ще пропусне старта на Милан в Серия "А"

Звездата на Милан Рафаел Леао е с разтежение на десния прасец след победата с 2:0 над Бари за Купата на Италия, съобщават местните медии. Португалецът започна мача като нападател и откри резултата още в 14-ата минута, но веднага след това беше заменен от Сантиаго Хименес поради въпросната травма.

Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

Очакванията са Леао със сигурност да пропусне първия двубой на Милан от Серия "А" за новия сезон, а именно съботното домакинство на новака Кремонезе. Що се отнася до гостуването на Лече на 29 август, състоянието на играча ще бъде следено всекидневно, за да се изясни дали ще бъде готов за срещата от втория кръг на италианския елит.

🚨 Tests have shown an injury in the right calf muscle for Leao. He won’t be available for the Serie A opener against Cremonese and will be evaluated day over day for the game against Lecce pic.twitter.com/A2LTJmRbLU — Milan Eye (@MilanEye) August 19, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages