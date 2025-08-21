Популярни
  • 21 авг 2025 | 19:23
  • 1967
  • 0
Де Лаурентис обясни за продажбата на Кварацхелия и разкри: Щях да купя Гьокереш, ако бях взел 200 млн. за Хвича и Осимен

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис обясни защо прибегна до продажбата на звездата на тима Хвича Кварацхелия в Пари Сен Жермен през януари за сумата от 70 млн евро.

“Наложи се да го продам, защото неговият агент заплаши да прибегне до член 17 от правилата на ФИФА (за едностранно пректряване на договора на футболист - б.р.). След изключителния първи сезон на грузинеца ние веднага започнахме преговори за удължаването на неговия контракт. Предлагахме му увеличение на заплатата с много значителна сума, знаейки, че твърде ниското му възнаграждение би привлякло интереса на множество клубове, готови да му предложат “фараонски” договори. Въпреки това неговият агент Мамука Джугели имаше други планове за себе си и футболиста.

В края на втората година на неговия контракт, дойде време за Европейското първенство в Германия. С директорите Джовани Мана и Андреа Киавели пътувахме до Дюселдорф, за да разрешим ситуацията, но Мамука продължаваше да отлага, твърдейки, че Джунтоли му обещал пари, които никога не са били платени. Лъжа, която е много лесна за доказване. Още тогава можех да го продам, като ПСЖ бяха предложили 200 млн. евро за Кварацхелия и Виктор Осимен в пакет. Аз обаче бях обещал на Антонио Конте да го задържа, въпреки че не ми се искаше. С тези пари идеята беше да купя Виктор Гьокереш”, сподели Де Лаурентис в откъс от свое интервю за списание Sette, което ще бъде излезе на пазара в петък.

Той също така говори за представата на хората за него като ексцентрик, както и за отношенията си с наставника на тима Конте. “Хората казват, че съм полемичен, но аз предпочитам да се определям като визионер. На 34 години се почувствах готов да кажа заветната фраза: “Отсега нататък, ще правим нещата по моя начин”. Предвид всичко случило се, нещата се получиха доста добре. С Конте се запознах на Малдивите преди много години. Той е неуморен в работата си, също като мен. Ясно е, че и двамата изпитваме дълбока обич към това, с което се занимаваме, а за мен това е от фундаментално значение”, добави шефът на италианския шампион.

Снимки: Gettyimages

