Нуно Еспирито Санто призна: Няма дим без огън, отношенията ни със собственика се промениха

Мениджърът на Нотингам Форест Нуно Есирито Санто потвърди твърденията, че отношенията му със собственика Евангелос Маринакис са се променили и двамата вече не са толкова близки, колкото са били през миналия сезон. Заради това напрежение по-рано днес се появиха информации, че гръцкият милиардер обмисля уволнението на португалеца. Дори се появи името на Анге Постекоглу като евентуален негов заместник.

Ето как коментира всичко това самият Санто по време на днешната си пресконференция: "Няма дим без огън. Винаги съм имал много добри отношения със собственика. През миналия сезон бяхме много, много, много близки - комуникирахме почти ежедневно. През този сезон не са толкова добри, но аз винаги съм вярвал, че диалогът и това да изразиш своето мнение има голямо значение, защото аз се тревожа за отбора и сезона, който ни предстои. Отношенията ни обаче се промениха. Не мога да кажа, че са същите, защото не са същите. Не знам каква е причината.

Това, което споделих миналата седмица, беше моята загриженост и тревога. Защото работата ми е винаги да се опитвам да предвидя какво ни предстои. Казах всичко това с уважение", сподели португалецът.

