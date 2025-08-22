Маринакис готви шокиращо уволнение на Еспирито Санто?

Собственикът на Нотингам Форест обмисля да се раздели с мениджъра на отбора Нуно Еспирито Санто. С тази шокираща информация излезе уважаваният журналист Матео Морето, според когото има много голямо напрежение между ръководството и португалеца. Такова имаше още в края на миналия сезон, когато гръцкият милиардер дори слезе на терена и влезе в разгорещена размяна на реплики с мениджъра след равенството с Лестър, с което Форест на практика изгуби шансовете си да се класира за участие в Шампионската лига. Тогава двамата потулиха напрежението с официални изявления. Споровете обаче са продължили през лятото по отношение на определени трансфери. Според Матео Морето ръководството вече проучва вариантите са евентуални наследници на Санто.

Преди първия кръг от новия сезон в Премиър лийг Санто направи остро изказване, в което призна, че клубът е е закъснял твърде много със селекцията, което затруднява неговата работа.

"“Много сме далече - много, много далече, от там, където трябва да бъдем. Много сме далече по отношение на подготовката, по отношение на планирането и по отношение на състава. Така че сме силно притеснени, че след два-три дни имаме мач от Висшата лига - най-изискващото първенство в света. А сме много далече. Много, много далече. Плановете, които имахме, не се реализираха. Подготовката не беше идеална. Нямахме възможност да създадем връзка между играчите, което е важно. Защото не знаем с какви играчи ще разполагаме. Имаме играчи тук, които знаят, че ще заминат да играят под наем. Имаме огромен проблем", заяви откровено португалецът.

El Nottingham Forest se está planteando despedir Nuno Espírito Santo.



Tensiones entre la propiedad y el entrenador portugués, derivadas también de ciertos fichajes durante este mercado.



Eso dijo Nuno a Sky Sports hace una semana: “Estamos muy lejos en términos de plantilla.… pic.twitter.com/GrH84F8azv — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 22, 2025