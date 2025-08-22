Популярни
  ПСВ Айндховен привлече от Байерн (Мюнхен) най-младия дебютант в Бундеслигата

  22 авг 2025
ПСВ Айндховен подписа с тийнейджъра Паул Ванер петгодишен договор до 2030 година след неговия трансфер от Байерн (Мюнхен), съобщиха от нидерландския шампион. Не се дават подробности за сделката, но според информациите клубът е платил на баварците 15 милиона евро за 19-годишния германски младежки национал.

Ванер премина през академията на Байерн и е най-младият играч с дебют в Бундеслигата, след като записа мач в германския елит на 16 години и 15 дни през януари 2022 г. Той игра под наем във втородивизионния Елверсберг през сезон 2023/24 и в Хайденхайм през миналата кампания. "Чувствам се напълно готов за това предизвикателство и знам, че тази стъпка е правилната“, каза Ванер, след като получи престижната фланелка с номер 10 в новия си отбор.

