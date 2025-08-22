Байерн (Мюнхен) срещу РБ Лайпциг: Прогнозирай и може да спечелиш чисто нов 65-инчов 4K телевизор!

Бундеслига се завръща и още в началото ни очаква уникално дерби: Байерн Мюнхен срещу РБ Лайпциг. Сега може да спечелиш страхотни награди, докато гледаш сблъсъка! Актуалният шампион открива сезона срещу един от най-неудобните си съперници в последните години. Баварците имат само две победи в предишните седем мача с "червените бикове".

Бъди част от дербито със Sportal „Домът на феновете“ – включи се в нашата безплатна игра с прогнози за мача между Байерн и РБ Лайпциг и си дай шанс да спечелиш чисто нов 65" 4K Ultra HD телевизор. Участието е лесно и безплатно – направи своята прогноза сега!

Прогнозирайте изхода от първото дерби за сезона в Бундеслига и докажете, че сте най-добрият фен!

За целта трябва да познаете правилно 6 аспекта от срещата.

Регистрирайте се в нашата платформа и изпратете своите прогнози. Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути.

Не спирайте дотук – нашата платформа предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до изключителни спортни сувенири, всяка игра е шанс за голяма печалба.