  • 21 авг 2025 | 14:42
  • 204
  • 1
Компани: Мотивацията ни не е по-малка от миналата година

Шампионът Байерн (Мюнхен) започва новия сезон в Бундеслигата срещу гостуващия РБ Лайпциг в петък, въпреки че играчите на Венсан Кимпани имаха съкратена предсезонна подготовка след Световното клубно първенство в САЩ.

След като спечелиха титлата в първенството 12 пъти през последните 13 години, "баварците" похарчиха повече от всеки друг клуб в края на сезона, за да привлекат Луис Диас от Ливърпул за 70 милиона евро - третият им най-голям трансфер в историята, както и германските национали Йонатан Та и Том Бишоф.

Байерн спечели първия си трофей за сезона миналата седмица, побеждавайки носителя на Купата на Германия Щутгарт с 2:1 в двубоя за Суперкупата, въпреки че някои играчи изпитваха физически проблеми.

"С такава кратка предсезонна подготовка това са нормални неща, особено на финал", каза старши треньорът на Байерн Венсан Компани на пресконференция.

"Но психически сме ок, имаме амбиции. Не искам да говоря за никакво негативно въздействие на Световното клубно първенство. Искаме да направим още една крачка, за да се подобрим. Мотивацията ни не е по-малка от миналата година", добави той.

"Летвата трябва да е по-висока. Що се отнася до етикета на фаворити, да, ние сме шампионите, така че е добре, но това няма да ни спечели мача утре. За мен е важно да имаме жажда за успехи като отбор, който не е спечелил нищо и иска да спечели нещо за първи път", коментира още Компани.

Той се пошегува, че вратарят "Мануел Нойер няма да играе в атака".

"Имаме четирима опитни и двама талантливи млади играчи в атака. Каквото и да се случи, искаме да атакуваме. Имаме много хора, които работят по трансфери. Моята работа е да се уверя, че ще спечелим утре", завърши наставникът.

Спортният директор на клуба Макс Еберл, заяви, че са необходими "креативни" решения, защото шампионите от Бундеслигата искат да спестят пари и ще подпишат само с нападател под наем, ако се нуждаят от подсилване на атаката си.

Нападателите Томас Мюлер, Льорой Сане, Кингсли Коман и Матис Тел напуснаха, а Еберл потвърди, че младият Паул Ванер е готов да премине в шампиона на Нидерландия ПСВ Айндховен.

"Клубът реши, че искаме да спестим пари. Сега трябва да бъдем креативни и да намерим решение. Честно казано, това не е лесна задача. Искаме да имаме конкурентноспособен отбор. Не искаме да следваме никаква реклама, искаме да се стремим към развитие. Нашият интерес е да можем да развиваме млади играчи в правилната среда. Все още се опитваме да вземем футболист под наем в нападение", завърши той.

