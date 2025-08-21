Популярни
Луис Диас: Хората помнят трофеите, но и за футболистите е така

Утре Луис Диас ще дебютира в Бундеслигата, когато Байерн приема РБ Лайпциг в мач от първия кръг. Той вече направи отличен старт, след като отбеляза гол, а баварците спечелиха Суперкупата.

“Това, което ме привлече, беше очакванията в Байерн, защото не е тайна, че те са много голям клуб. Вече знаех какво представя Байерн. Те ме поискаха, повярваха в мен. Това е клуб с много история - печелил всичко на международно ниво. За мен е голямо предизвикателство. Ще дам всичко от себе си, за да продължи да пише история, да печели трофеи. Това помнят хората, това остава в спомените на футболистите”, сподели Диас преди старта на сезона.

“Вече знаех доста за Бундеслигата. Винаги се опитвам да гледам много футбол. Това е първенство, което гледах. От първия мач осъзнах, че е физически изискващо. В този отбор се опитвам да вкарвам голове по различен начин от това, което правех преди. Ще науча много”, допълни той.

“Горд съм да съм част от този клуб и да играя редом до невероятни играчи като Хари Кейн. Познавам го от дълго време. Олисе също игра във Висшата лига. Те имат големи качества. Олисе е малко като мен и обича да дриблира. Когато стане трудно, той тръгва един на един. Имаш нужда от подобни играчи”, каза още колумбиецът.

Снимки: Imago

