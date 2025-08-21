Байерн ще остане без ново попълнение за няколко седмици

Байерн (Мюнхен) ще бъде без новото си попълнение Том Бишоф „в обозримо бъдеще“ поради нуждата от операция на апендицит, съобщиха от лагера на шампионите в Бундеслигата.
Баварците съобщиха, че Бишоф „е трябвало да се подложи на операция на апендикса си в кратък срок, така че няма да бъде на разположение за първия мач от Бундеслигата срещу РБ Лайпциг в петък“. 20-годишният германски национал пристигна през лятото със свободен трансфер от Хофенхайм. Очакваше се той да получи игрово време, тъй като съставът на Байерн е оскъден в атака след напускането на няколко играчи.
Треньорът Венсан Компани потвърди на днешната си пресконференция, че Александър Павлович тренира отново след фрактура на очната кухина, но все още не е готов да играе. Освен това Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито са отсъстващи за дълго време.
Снимки: Gettyimages