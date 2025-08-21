Байерн ще остане без ново попълнение за няколко седмици

Байерн (Мюнхен) ще бъде без новото си попълнение Том Бишоф „в обозримо бъдеще“ поради нуждата от операция на апендицит, съобщиха от лагера на шампионите в Бундеслигата.

Баварците съобщиха, че Бишоф „е трябвало да се подложи на операция на апендикса си в кратък срок, така че няма да бъде на разположение за първия мач от Бундеслигата срещу РБ Лайпциг в петък“. 20-годишният германски национал пристигна през лятото със свободен трансфер от Хофенхайм. Очакваше се той да получи игрово време, тъй като съставът на Байерн е оскъден в атака след напускането на няколко играчи.

Tom Bischof is out of action for the time being after having his appendix removed ℹ️



Get well soon, Tom! We hope to see you back in action soon! 🍀



🔗 https://t.co/EbyKtQ9ZrM pic.twitter.com/B1r85QX5wH — FC Bayern (@FCBayernEN) August 21, 2025

Треньорът Венсан Компани потвърди на днешната си пресконференция, че Александър Павлович тренира отново след фрактура на очната кухина, но все още не е готов да играе. Освен това Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито са отсъстващи за дълго време.

