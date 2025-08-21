Популярни
  Байерн ще остане без ново попълнение за няколко седмици

Байерн ще остане без ново попълнение за няколко седмици

  21 авг 2025
Байерн (Мюнхен) ще бъде без новото си попълнение Том Бишоф „в обозримо бъдеще“ поради нуждата от операция на апендицит, съобщиха от лагера на шампионите в Бундеслигата.

Баварците съобщиха, че Бишоф „е трябвало да се подложи на операция на апендикса си в кратък срок, така че няма да бъде на разположение за първия мач от Бундеслигата срещу РБ Лайпциг в петък“. 20-годишният германски национал пристигна през лятото със свободен трансфер от Хофенхайм. Очакваше се той да получи игрово време, тъй като съставът на Байерн е оскъден в атака след напускането на няколко играчи.

Треньорът Венсан Компани потвърди на днешната си пресконференция, че Александър Павлович тренира отново след фрактура на очната кухина, но все още не е готов да играе. Освен това Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито са отсъстващи за дълго време.

Трима души са загинали, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина

Магат: В Байерн не се знае кой е лидер, кой има властта и кой какви отговорности носи

Барса постигна споразумение за прекратяването на договора на един играч, за да може да регистрира друг

След като изпусна Езе, Тотнъм планира да счупи трансферния си рекорд

Борнемут финализира втори 25-милионен трансфер в рамките на седмица

Спортният директор на Байер опроверга слуховете за продажба на Паласиос

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

