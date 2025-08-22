Популярни
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 4369
  • 0
Миналия сезон Байерн (Мюнхен) можеше да пропусне последните няколко кръга и пак да стане шампион. Доминацията на баварците беше толкова голяма. Нито един отбор не ги застраши и те завършиха с 13 точки повече от втория в класирането.

След фантастичния сезон на Байер (Леверкузен) през 2023/2024 нещата се върнаха по старому и Байерн отново стъпи на върха. Тимът на Чаби Алонсо не успя да поддържа същото темпо миналия сезон, в който баварците спечелиха девет от първите си 11 мача.

Шампионът открива сезона днес с домакинство на РБ Лайпциг, който може да е един от конкурентите му за първото място. На този етап обаче Байерн започва като абсолютен фаворит и не се очертава отбор, който да е способен да му оспорва върха.

Баварците се подсилиха с Луис Диас, пристигнал от Ливърпул, и с Йонатан Та, взет като свободен агент след изтичането на договора му с Байер. Те обаче се разминаха с голямата си трансферна цел Флориан Виртц, който се озова на “Анфийлд”. Байерн се сбогува с легендата Томас Мюлер, който бе част от първия отбор от 2008 г., и неговото отсъствие ще се чувства.

Сребърните медалисти от миналия сезон Байер (Леверкузен) се разделиха с треньора си и доста от основните си играчи. Чаби Алонсо пое Реал Мадрид, Вирц и Фримпонг преминаха в Ливърпул, а Та в Байерн. За треньор бе назначен Ерик тен Хаг, който ще има много тежка задача да изгради нов отбор.

Предварителните прогнози определят Борусия (Дортмунд) като отборът, който най-вероятно ще спори с Байерн за титлата. Клубът се раздели с Джейми Гитънс, който премина в Челси, но привлече Джоуб Белингам, който се надява да остави следа на “Сингнал Идуна Парк”, както го направи брат му Джуд. Тимът разполага и със Сиру Гираси, който продължава да сред най-резултатните играчи в Бундеслигата.

Борусия бе в тежка ситуация и по средата на миналия сезон бе на десето място, което доведе до уволнението на Нури Шахин. Нико Ковач пое клуба и след трудно начало вдигна отбора. “Жълто-черните” спечелиха 22 точки от 24 възможни в последните си осем мача в първенството и завършиха четвърти.

Айнтрахт направи отличен минал сезон и стигна до бронзовите медали. Клубът обаче загуби голмайсторите си. Омар Мармуш премина в Манчестър Сити през януари, а Юго Екитике отиде в Ливърпул миналия месец. Техните голове много трудно ще бъдат заместени. Подобна съдба имаше и РБ Лайпциг, който загуби Бенямин Шешко, който премина в Манчестър Юнайтед. Чави Симонс пък се очаква да отиде в Челси. Лайпциг ще опита да взема Харви Елиът от Ливърпул за негов заместник.

Част от Бундеслигата този сезон ще бъдат Кьолн и Хамбургер, който се завърнаха в елита. Това гарантира някои нови регионални дербита. Хамбургер ще спори с градския си съперник Санкт Паули, който едвам се спаси от изпадане миналия сезон. Кьолн пък се надява да спъне съседите от Леверкузен след успешния им период.

