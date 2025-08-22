Рубен Диаш преподписа с Манчестър Сити

Стълбът в отбраната на Манчестър Сити - Рубен Диаш, удължи договора си с клуба до 2029 година. "Гражданите" привлюкоха португалеца от Бенфика през 2020-а и за петте години до момента той спечели 10 трофея. В първия си сезон на "Етихад" беше избран за Играч на сезон в Премиър лийг и спечели наградата на Асоциацията на журналистите, пишещи за футбол.

"Толкова съм горд да представлявам този велик клуб. Сити е мястото, където искам да бъда - на върха в спорта, да се състезавам за трофеи. Амбицията на клуба съвпада идеално с моята и като футболист няма нищо по-хубаво от това.

Обичам Манчестър - сега това е моят дом - и обичам феновете на Манчестър Сити. Подкрепата им от първия ден беше абсолютно невероятна и аз много я ценя. Когато си помисля за трофеите, които спечелихме, и за начина, по който играхме футбол по време на престоя ми тук, не мога да си представя да играя някъде другаде.

Искам да благодаря на съотборниците си, Пеп, Уго, треньорския щаб и на всички в клуба. Това е толкова специално място и съм благодарен всеки ден за подкрепата, която получавам. Сега започва упоритата работа и искам да обещая на феновете, че ще дам всичко от себе си, за да спечеля още трофеи и да донеса още успехи на Сити", заяви Диаш пред сайта на Манчестър Сити.

New year selected ✅✍️ pic.twitter.com/v9OgLmZItE — Manchester City (@ManCity) August 22, 2025