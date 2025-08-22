Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Рубен Диаш преподписа с Манчестър Сити

Рубен Диаш преподписа с Манчестър Сити

  • 22 авг 2025 | 12:56
  • 202
  • 0

Стълбът в отбраната на Манчестър Сити - Рубен Диаш, удължи договора си с клуба до 2029 година. "Гражданите" привлюкоха португалеца от Бенфика през 2020-а и за петте години до момента той спечели 10 трофея. В първия си сезон на "Етихад" беше избран за Играч на сезон в Премиър лийг и спечели наградата на Асоциацията на журналистите, пишещи за футбол.

"Толкова съм горд да представлявам този велик клуб. Сити е мястото, където искам да бъда - на върха в спорта, да се състезавам за трофеи. Амбицията на клуба съвпада идеално с моята и като футболист няма нищо по-хубаво от това.

Обичам Манчестър - сега това е моят дом - и обичам феновете на Манчестър Сити. Подкрепата им от първия ден беше абсолютно невероятна и аз много я ценя. Когато си помисля за трофеите, които спечелихме, и за начина, по който играхме футбол по време на престоя ми тук, не мога да си представя да играя някъде другаде.

Искам да благодаря на съотборниците си, Пеп, Уго, треньорския щаб и на всички в клуба. Това е толкова специално място и съм благодарен всеки ден за подкрепата, която получавам. Сега започва упоритата работа и искам да обещая на феновете, че ще дам всичко от себе си, за да спечеля още трофеи и да донеса още успехи на Сити", заяви Диаш пред сайта на Манчестър Сити.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси надига глава в ново лондонско дерби

Челси надига глава в ново лондонско дерби

  • 22 авг 2025 | 07:24
  • 3924
  • 2
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 10530
  • 3
С много мъка Ривър Плейт се добра до четвъртфиналите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна

С много мъка Ривър Плейт се добра до четвъртфиналите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна

  • 22 авг 2025 | 06:22
  • 5548
  • 0
Кулушевски ще отсъства до 2026 г.

Кулушевски ще отсъства до 2026 г.

  • 22 авг 2025 | 05:34
  • 4056
  • 0
Форест обяви Дъглас Луис

Форест обяви Дъглас Луис

  • 22 авг 2025 | 05:18
  • 4243
  • 2
Жирона посяга към футболист на Барселона

Жирона посяга към футболист на Барселона

  • 22 авг 2025 | 05:05
  • 4768
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 14860
  • 61
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 1487
  • 1
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 5508
  • 6
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 3161
  • 2
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 10530
  • 3
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 3960
  • 5