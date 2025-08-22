Популярни
Николай Кънчев: Ще е трудно срещу дебютанта

  • 22 авг 2025 | 13:29
  • 185
  • 0

Утре, Бенковски (Исперих) играе във Варна с местния Олимпик. Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига. Гостите ще са без наказания Петър Иванов.

„Сглобихме отбор, в който потенциала е на лице. Това ни задължава да търсим добри резултати. За да ги постигаме, е необходимо да излизаме пределно мобилизирани и играем 90 минути с максимална концентрация. Съперниците ще правят същото и ние трябва да можем да им се противопоставим успешно. Предстои мач с дебютант. Това обаче не ни улеснява. Напротив, ще е доста трудно, защото срещу нас ще са мотивирани на макс футболисти. Показаха хубави неща в контролите, както и в първия мач от първенството“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.  

