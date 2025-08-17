Популярни
Бенковски тръгна с три точки

  • 17 авг 2025 | 01:43
В Исперих, местния Бенковски надви Доростол (Силистра) с 1:0. Срещата е от първия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за домакините, с оглед събитията на терена. Те изиграха последните 20 минути с намален състав. Радослав Златков осигури успеха в 48-ата минута, когато посрещна с шут избита топка след центриране от корнер и вкара единственото попадение. Футболистите на Бенковски владееха инициативата и повече търсиха победата. Съперникът разчиташе на контраатаки. Една от тях беше спряна с нарушение от Петър Иванов. Защитникът на Бенковски моментално беше отстранен с червен картон в 71-ата минута. След това футболистите от Силистра натиснаха, но усилията им не дадоха резултат.

