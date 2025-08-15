Николай Кънчев: Потенциалът ни е за челните места

Бенковски (Исперих) започна отлично през миналото лято и до средата на есенния полусезон беше на върха в класирането в Североизточната Трета лига. После се спусна в златната среда.

Треньорът Николай Кънчев коментира пред Sportal.bg готовността и намеренията на отбора му за новото първенство.

„Подготовката премина според програмата. Доволен съм от извършената селекция. Има конкуренция в състава. Все още не сме в оптимална форма. Трябва бързо да навлезем в нея. В противен случай ще се отрази негативно на резултатите в мачовете ни. Имаме добър потенциал като отбор. Ако се представим според възможностите си, ще сме в челото на класирането“.