  • 15 авг 2025 | 11:00
  • 2102
  • 0
Еспирито Санто: Имаме огромен проблем

Наставникът на Нотингам Нуно Еспирито Санто заяви, че отборът му не е готов за старта на сезона в Премиър Лийг. В неделя тимът приема Брентфорд в среща от първия кръг на първенството. Форест направи фантастичен минал сезон и се класира за евротурнирите. Клубът закъсня със селекцията и в момента преговаря за привличането на четирима играчи.

“Много сме далече - много, много далече, от там, където трябва да бъдем. Много сме далече по отношение на подготовката, по отношение на планирането и по отношение на състава. Така че сме силно притеснени, че след два-три дни имаме мач от Висшата лига - най-изискващото първенство в света. А сме много далече. Много, много далече”, откровен бе Еспирито Санто относно моментното състояние на отбора.

“Плановете, които имахме, не се реализираха. Подготовката не беше идеална. Нямахме възможност да създадем връзка между играчите, което е важно. Защото не знаем с какви играчи ще разполагаме. Имаме играчи тук, които знаят, че ще заминат да играят под наем. Имаме огромен проблем”, допълни той.

Снимки: Gettyimages

