Еспирито Санто: Имаме огромен проблем

Наставникът на Нотингам Нуно Еспирито Санто заяви, че отборът му не е готов за старта на сезона в Премиър Лийг. В неделя тимът приема Брентфорд в среща от първия кръг на първенството. Форест направи фантастичен минал сезон и се класира за евротурнирите. Клубът закъсня със селекцията и в момента преговаря за привличането на четирима играчи.

“Много сме далече - много, много далече, от там, където трябва да бъдем. Много сме далече по отношение на подготовката, по отношение на планирането и по отношение на състава. Така че сме силно притеснени, че след два-три дни имаме мач от Висшата лига - най-изискващото първенство в света. А сме много далече. Много, много далече”, откровен бе Еспирито Санто относно моментното състояние на отбора.

Nottingham Forest have 'major problem' as Nuno Espirito Santo says 'we are all very worried' #nffc https://t.co/xxc0jgiIsl — NottinghamForestLive (@NFFC_live) August 15, 2025

“Плановете, които имахме, не се реализираха. Подготовката не беше идеална. Нямахме възможност да създадем връзка между играчите, което е важно. Защото не знаем с какви играчи ще разполагаме. Имаме играчи тук, които знаят, че ще заминат да играят под наем. Имаме огромен проблем”, допълни той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages