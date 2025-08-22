Куартараро иска да тества V4 моторът на Ямаха час по-скоро

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро заяви, че иска да тества новият V4 мотор на Ямаха час по-скоро, независимо дали той е по-бавен, или не от сегашната машина на японците.

По настоящем производителят от Ивата е единственият, който се състезава с мотор, чийто двигател е с редово разположение на цилиндрите. Това създава сериозни проблеми на Куартараро и останалите пилоти на Ямаха, които често са безсилни срещу своите съперници на дългите прави и в зоните на тежки ускорения.

Именно поради тази причина в Ивата започнаха работа по разработката на V-образен двигател през миналото лято. Засега обаче тази машина е изпробвана само от тестовите пилоти на Ямаха – Андреа Довициозо и Аугусто Фернандес, но не и от титулярите.

„Да, аз вече искам да го тествам, но мисля, че те закъсняват с развитието на мотора. Според мен ние вече трябваше да сме го тествали, но не аз решавам дали да карам мотора, или не. Мисля, че те се страхуват, че моторът все още не е готов и не е достатъчно добър за мен да го тествам“, каза Куартараро, който след това беше попитан дали би искал да се състезава с новия мотор още през 2025 година.



„Зависи колко добър или слаб е той, но определено се нуждаем от промяна. Освен това едно подобно участие ще ни позволи да направим реална преценка къде се намира новият мотор. Мисля, че ако го изпробвам и съм с по-малко от половин секунда по-бавен от сегашните ми времена, за мен това ще е добра стъпка. Все пак ще бъде първият път, в който ще карам мотора“, обясни световният шампион за 2021 година.

