Джак Милър: Бях повече от търпелив с Ямаха

Джак Милър заяви открито пред медиите преди началото на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP, че няма да чака още дълго Ямаха да реши дали да го задържи в своя състав за сезон 2026, или не.

В момента австралиецът е част от екипа на Прамак Ямаха, но неговият договор е директно с Ямаха, така че решението за бъдещето му трябва да бъде взето от шефовете в Ивата. Милър реално е в директен спор със съотборника си Мигел Оливейра за второто място до Топрак Разгатлиоглу в Прамак догодина.

Проблемът за австралиеца е, че неговият договор е до края на 2025 година, а този на Оливейра е и за сезон 2026. Резултатите на пистата обаче категорично са в полза на Милър, който често е вторият най-бърз пилот на Ямаха след Фабио Куартараро.

Това дори породи слуховете, че австралиецът може да бъде привлечен в заводския тим на мястото на Алекс Ринс, но шефът на отбора на Ямаха Паоло Павесио категорично отхвърли този сценарий по време на уикенда в Австрия миналата седмица. Това оставя Милър в борбата с Оливейра, а добрата новина за двамата е, че от нея изглежда отпада Диого Морейра, който по всичко личи, че ще кара за LCR Хонда догодина.

„В момента вашите предположения са толкова добри, колкото и моите за техните планове и стратегията им. Аз имам опции и ще се ориентирам към тях, ако скоро няма решение. Имам нещо конкретно впредвид, но няма да кажа какво е. Бях повече от търпелив. Ако ме искате, вие ме искате, ако не ме искате – не ме искате, толкова е просто.



„Преди идването ми в Ямаха аз гледах напред към развитието на проекта и мислех как ще има помогна да се придвижат напред. Смятам, че имам много какво да дам, за да помогна на проекта. Ако те не могат да видят стойността в това, аз ще ги разбера и ще премина към нещо друго“, каза Милър.

