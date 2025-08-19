Има сделка: Милан ще получи над 20 млн. евро от Лийдс

Милан и Лийдс са постигнали споразумение за трансфера на Ноа Окафор в английския клуб, съобщи Николо Скира. Клубът на Илия Груев ще плати 20,5 млн. евро. Договорът на нападателя ще е за пет сезона при заплата от 2,4 млн. евро.

Още вчера стана ясно, че самият Окафор се е разбрал за личните си условия и се очакваше договорка между ръководствата на “росонерите” и новака в Премиър лийг.

Това лято и Болоня проявяваше сериозен интерес към швейцарския национал. През миналия сезон Окафор беше под наем в Наполи.