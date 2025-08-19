Мениджърът на Груев: Ако очаквате Лийдс да паркира автобуса, ще останете разочаровани

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке коментира успешния старт на своя отбор в новия сезон в Премиър лийг. Новаците спечелиха с 1:0 след късен гол от дузпа, спечелена малко след влизането в игра на Илия Груев.

“Беше вълшебна нощ“, заяви доволният специалист.

“Виждаш радостта в очите на феновете и колко много значи това за тях… Да бъдеш част от такъв мач – чувстваш се смирен и благодарен, че можеш да помогнеш дори съвсем малко. Ако някой очаква от нас в този момент просто да паркираме автобуса и да ритаме топката над трибуната чак до отсрещната река, ще трябва да го разочароваме”, продължи германецът.

“Мисля, че като цяло това беше трудна, изстрадана победа, но също така напълно заслужена от наша страна. Изключително представяне. Смятам, че доминирахме през първото полувреме – имахме почти 70% притежание на топката, 12 удара още преди почивката. Малко се притесних, защото особено като новак в лигата, когато имаш толкова силен период на надмощие – а това беше почти цялото първо полувреме – обикновено трябва да стигнеш до гол. На ниво Висша лига само един малък момент може да промени цялата динамика.

Опитен отбор като Евертън може да се върне в мача и да се възползва, да вкара гол, а после цялата история става такава, че получаваш похвали за играта, но нямаш точки в актива. Затова съм наистина доволен, че успяхме през второто полувреме да стигнем до този гол и също така да запазим “суха мрежа”. Не позволихме на съперника да създаде много положения през целия мач. Смятам, че заслужавахме да победим”, каза още Фарке.