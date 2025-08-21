Барса постигна споразумение за прекратяването на договора на един играч, за да може да регистрира друг

Популярни
  • 21 авг 2025 | 12:31
  • 4490
  • 1
Барселона и Ориол Ромеу са постигнали споразумение за преждевременно прекратяване на контракта на халфа, който изтичаше през следващото лято. 33-годишният испанец през миналия сезон игра под наем в Жирона, а вчера не е тренирал с каталунците, защото напуска. Очаква се той отново да подпише с тима на Мичел, но този път като свободен агент.

Освобождаването от договора и заплатата на Ромеу ще даде възможност на Барселона да регистрира в Ла Лига бранителя Жерард Мартин. Каталунците вече регистрираха новите попълнения Жоан Гарсия и Маркъс Рашфорд преди мача от първия кръг на Ла Лига срещу Майорка, а левият бек ще бъде следващият. След него Барселона ще се опита да завърши регистрацията и на Войчех Шчесни. За да се случи това, Иняки Пеня трябва да напусне. Той е близо до трансфер под наем в Комо.

Снимки: Imago

