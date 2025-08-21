Популярни
  21 авг 2025
Засилват се слуховете за романс между Ламин Ямал и Ники Никол

Ламин Ямал и Ники Никол бяха забелязани заедно, което засилва слуховете за романтична връзка. Испанският национал и аржентинската певица кацнаха миналия вторник на частно летище в Барселона, след като прекараха два дни в Монако. Двойката беше уловена от камерите.

По този начин се засилват слуховете, които се разпространяват от известно време за предполагаемата им връзка. Според испанската преса двамата са се запознали на скандалното парти за 18-ия рожден ден на Ламин Ямал. Оттогава певицата прекарва доста време в Барселона.

Ламин Ямал и Ники Никол са отпътували за Монако в неделя след тренировката на Барселона. Младият нападател вече заяви, че „ще продължи да се наслаждава на живота си, без да дава обяснения за пътувания, партита и не особено социални графици“.

Ники Никол има 21 милиона последователи в социалните мрежи и имаше връзка с певеца Песо Плума между октомври миналата година и февруари тази. Според аржентинската певица причината за края на връзката им е видеоклип, на който Песо Плума е с друга жена.

