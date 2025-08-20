Популярни
Страсбург връщат Дукуре в състава, след като преподписа

Страсбург връщат Дукуре в състава, след като преподписа

Исмаел Дукуре подписа нов договор със Страсбург до 2028 година, съобщиха от френския елитен клуб. Той бе отстранен от отбора в последните дни, преди да се оформи новият му контракт. Така дефанзивният халф пропусна победата над Мец в неделя, като тренира с тима от вторник, но трябва да бъде в състава срещу датския Брьондби в Лигата на конференциите утре. Халфът вече ще получава най-голямата заплата в клуба.

Английският треньор на отбора Лиъм Росениър коментира така отстраняването му. "Обичам Исмаел като футболист. Той беше фантастичен за нашия отбор и му направи много услуги. Но трябва да защитим интереса си като клуб. Дадохме му срок да продължи договора си и чу обяснихме, че ако не го направи, ще тренира с втория отбор. Но вратата не е затворена. Това е професионално решение, не лично. Искам да се намери решение, но ако това не стане, никой не е незаменим", каза специалистът.

Исмаел Дукуре има 82 мача и 2 гола за Страсбург в последните сезони. Той е бивш младежки и настоящ олимпийски национал на Франция.  

