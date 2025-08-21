Популярни
Аталанта представи новия си нападател

  21 авг 2025
  • 963
  • 0
Аталанта представи новия си нападател

Аталанта официално финализира трансфера на Никола Кръстович от Лече. Споразумението беше постигнато още във вторник, а в сряда нападателят премина медицински прегледи, преди да подпише своя договор. Според информациите, сделката е на стойност 25 милиона евро плюс 10 процента от бъдеща продажба.

Той е шестият нов играч за Аталанта през лятото след Никола Залевски, Одилон Косуну, Камалдийн Сулемана, Онест Аханор и Марко Спортиело.

Кръстович избра да носи фланелката с номер 90 на стадион „Гевис“ през този сезон. Черногорският национал отбеляза 11 гола и направи 5 асистенции в Серия "А" за Лече през миналия сезон, помагайки на тима да запази мястото си в елита.

25-годишният футболист беше свързван още с Рома, Наполи и Волфсбург, преди Аталанта да реши да отправи оферта за него. Това е поредната голяма печалба за Лече, който го закупи от Дунайска Стреда за 4,4 милиона евро през август 2023 г.

Снимки: Gettyimages

