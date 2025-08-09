Аталанта вади 40 млн. евро за Матета

Жан-Филип Матета от Кристъл Палас е основната трансферна цел на Аталанта, като клубът от Бергамо е готов да предложи 40 милиона евро за нападателя още следващата седмица.

В Аталанта са наясно, че рано или късно ще се стигне до раздяла с Адемола Луукман. Независимо дали ще използват парите от неговия трансфер или средствата, получени от продажбата на Матео Ретеги на Ал-Кадисия, от клуба са решени да привлекат класен нападател. Сред спряганите имена е и Родриго Мунис от Фулъм, но Матета е приоритетната цел.

Кристъл Палас отхвърли оферта от Аталанта за Матета

Снощи са били проведени интензивни преговори с Кристъл Палас. Бъдещето на Матета ще се изясни след мача за „Къмюнити Шийлд“ срещу Ливърпул в неделя.

След продажбата на Луукман, Аталанта планира да предложи 40 милиона евро за физически силен централен нападател, който може да гарантира голове. Въпреки че сделката може да отнеме време, клубът от Бергамо вярва, че ще успее да си осигури подписа на Матета.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages