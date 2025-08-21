Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Има сделка: Езе избра Арсенал

Има сделка: Езе избра Арсенал

  • 21 авг 2025 | 01:33
  • 1282
  • 1
Има сделка: Езе избра Арсенал

Крилото на Кристъл Палас Еберечи Езе ще премине в Арсенал. Това потвърди трансферният експерт Фабрицио Романо. Информацията за преговорите между двата клуба се появи по-рано в сряда, но сега журналистът обяви, че всичко между двете страни е договорено и сделката на практика е финализирана.

Според Романо двата клуба вече имат устна договорка за трансфера, като остава само договорът между двете страни да бъде подписан официално. Самият Езе също се е разбрал с Арсенал, като сам е предпочел да премине на "Емиратс". Той бе желан и от Тотнъм, но е избрал да се завърне при "артилеристите", където започва кариерата му от клубната академия.

Арсенал ще плати на Кристъл Палас над 60 млн. паунда за правата на 27-годишния футболист. Той идва в клуба за заместник на Кай Хавертц, който се оказа с тежка контузия и това принуди шефовете на лондончани да действат бързо и да вземат Езе.

Това пък е голям удар за Тотнъм, който в последните дни водеше интензивни разговори с Кристъл Палас за привличането на този играч, но двете страни така и не се разбраха и в крайна сметка Арсенал отмъкна Езе под носа на вечния си враг.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ман Сити удължава договора на Рико Люис

Ман Сити удължава договора на Рико Люис

  • 21 авг 2025 | 01:54
  • 231
  • 0
Моуриньо: Единият отбор дойде за равенство и го постигна

Моуриньо: Единият отбор дойде за равенство и го постигна

  • 21 авг 2025 | 01:03
  • 519
  • 0
Бодьо/Глимт докосва мечтания дебют в ШЛ след домакински погром

Бодьо/Глимт докосва мечтания дебют в ШЛ след домакински погром

  • 21 авг 2025 | 00:47
  • 1559
  • 1
Селтик не успя да пречупи корави казахстанци

Селтик не успя да пречупи корави казахстанци

  • 21 авг 2025 | 00:08
  • 598
  • 0
Фенербахче не успя да вземе аванс преди тежката си визита на Бенфика

Фенербахче не успя да вземе аванс преди тежката си визита на Бенфика

  • 21 авг 2025 | 00:05
  • 1070
  • 1
Един разгром и три равенства във втората вечер от плейофите в Шампионската лига

Един разгром и три равенства във втората вечер от плейофите в Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 23:59
  • 23469
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарен край на световните предквалификации за България

Кошмарен край на световните предквалификации за България

  • 20 авг 2025 | 22:21
  • 23587
  • 56
Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

  • 20 авг 2025 | 20:01
  • 13829
  • 20
Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

  • 20 авг 2025 | 16:17
  • 37326
  • 46
Един разгром и три равенства във втората вечер от плейофите в Шампионската лига

Един разгром и три равенства във втората вечер от плейофите в Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 23:59
  • 23469
  • 12
Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

  • 20 авг 2025 | 16:30
  • 30753
  • 91
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 5123
  • 0