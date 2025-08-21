Има сделка: Езе избра Арсенал

Крилото на Кристъл Палас Еберечи Езе ще премине в Арсенал. Това потвърди трансферният експерт Фабрицио Романо. Информацията за преговорите между двата клуба се появи по-рано в сряда, но сега журналистът обяви, че всичко между двете страни е договорено и сделката на практика е финализирана.

Според Романо двата клуба вече имат устна договорка за трансфера, като остава само договорът между двете страни да бъде подписан официално. Самият Езе също се е разбрал с Арсенал, като сам е предпочел да премине на "Емиратс". Той бе желан и от Тотнъм, но е избрал да се завърне при "артилеристите", където започва кариерата му от клубната академия.

🚨❤️🤍 BREAKING: Eberechi Eze to Arsenal, here we go! Verbal agreement in place between all parties.



Crystal Palace to receive package in excess of £60m as Eze preferred #AFC over Spurs.



Arsenal win race over Tottenham, been in advanced talks for days but never sealed. pic.twitter.com/nUN2gXXjgY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

Арсенал ще плати на Кристъл Палас над 60 млн. паунда за правата на 27-годишния футболист. Той идва в клуба за заместник на Кай Хавертц, който се оказа с тежка контузия и това принуди шефовете на лондончани да действат бързо и да вземат Езе.

Това пък е голям удар за Тотнъм, който в последните дни водеше интензивни разговори с Кристъл Палас за привличането на този играч, но двете страни така и не се разбраха и в крайна сметка Арсенал отмъкна Езе под носа на вечния си враг.