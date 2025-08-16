Популярни
Езе вече е казал "да" на Тотнъм, очаква двата отбора да се разберат

  16 авг 2025 | 15:50
  • 316
  • 0
Езе вече е казал "да" на Тотнъм, очаква двата отбора да се разберат

Плеймейкърът на Кристъл Палас Еберечи Езе е информирал ръководството на клуба за желанието си да премине в Тотнъм, съобщава италианският трансферен експерт Фабрицио Романо. Халфът е дал своето съгласие да премине при “шпорите” и сега очаква представителите на двата отбора да постигнат договорка за цената на футболиста. Езе имаше освобождаваща клауза в своя договор на стойност 68 милиона паунда, която изтече в петък, така че от тук нататък “орлите” ще трябва да дадат своето съгласие за сделката. От Тотнъм са притиснати в необходимостта си да привлекат Еберечи Езе и от скорошната контузия на Джеймс Мадисън, който получи травма в коляното.

Двете звезди на Кристъл Палас, свързвани с Ливърпул и Арсенал, ще са на линия за сблъсъка с Челси
Двете звезди на Кристъл Палас, свързвани с Ливърпул и Арсенал, ще са на линия за сблъсъка с Челси

Вчера новият мениджър на Тотнъм Томас Франк потвърди, че ръководните фактори в клуба работят без почивка в опит да осигурят желаните нови футболисти. От своя страна наставникът на Палас - Оливър Гласнер потвърди, че Еберечи Езе и Марк Геи тренират с отбора и ще са на линия за сблъсъка с Челси утре.

Манчестър Юнайтед срещу Арсенал: Прогнозирайте и може да спечелите чисто нов 65-инчов 4K телевизор!
Манчестър Юнайтед срещу Арсенал: Прогнозирайте и може да спечелите чисто нов 65-инчов 4K телевизор!

Доскоро имаше сериозни спекулации, че от Арсенал също планират да отправят оферта за полузащитника на Кристъл Палас, но в последните дни от Тотнъм изглеждат абсолютен фаворит за подписа на играча. Междувременно “шпорите” продължават да работят и по евентуална сделка за крилото на Манчестър Сити - Савиньо. От “Етихад” вече са отказали една оферта за бразилеца, но разговорите продължават.

Тотнъм преговаря и за Езе, и за Савиньо
Тотнъм преговаря и за Езе, и за Савиньо
Снимки: Gettyimages

