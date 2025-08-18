Популярни
  18 авг 2025
  • 790
  • 1
Геи брутално игнорира Гласнер след мача с Челси, Езе изглежда се сбогува

Две от големите звезди на Кристъл Палас - Марк Геи и Еберечи Езе, показаха недвусмислено, че ще напуснат клуба, въпреки че мениджърът на лондончани Оливер Гласнер твърди, че те ще играят отново за “орлите”. Капитанът, който е силно желан от Ливърпул и двата клуба водят активни преговори за евентуалния му трансфер, след мача с Челси напълно игнорира Гласнер. Камерите на “Скай спортс” показаха как австриецът вика централния защитник, който видимо го чу, обърна се към него за малко, след което се отвърна глава на другата страна и продължи към тунела. Мениджърът видимо остана объркан.

Езе пък е много близо до трансфер в Тотнъм, след като по-рано през лятото бе свързван и с Арсенал. Той бе заменен в 84-тата минута на вчерашния двубой и когато сядаше на пейката, се виждаха сълзите в очите му. След срещата пък той сърдечно аплодира агитката на гостуващия тим, което изглеждаше като сбогуване.

"Той ще дойде утре на тренировъчния терен на Кристъл Палас, във вторник почиваме, в сряда започваме отново и се очаквам да се завърне в игра срещу Фредрикстад”, заяви Гласнер по адрес на Езе.

Снимки: Imago

