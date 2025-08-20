Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Геи и Езе пак ще са титуляри за Кристъл Палас, увери мениджърът

Геи и Езе пак ще са титуляри за Кристъл Палас, увери мениджърът

  • 20 авг 2025 | 19:24
  • 526
  • 0

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер заяви, че Еберечи Езе и Марк Геи ще започнат в първия мач от плейофите в Лига на конференциите срещу Фредрикстад в четвъртък вечер. Бъдещето на двамата - силно свързани съответно с Тотнъм и Ливърпул - е гореща тема на Острова.

В сряда сутрин Геи и Езе тренираха на базата, а мениджърът на „орлите“ се разгневи от предположението, че той или който и да е мениджър трябва да очаква по-малко от пълна ангажираност от страна на играчи, които все още са обвързани с договор.

„Винаги е право на клуба и задължение на играча да дава 100%, стига да има договор - заяви Гласнер, цитиран от БТА. - Преди двубоя ни срещу Челси мисля, че много от вас бяха изненадани, че Марк и Ебс започнаха и играха почти целия мач. Повечето от вас ще бъдат изненадани, че те ще започнат отново утре заради всички слухове. Но отново, те са ангажирани. Те са отдадени на отбора, имат договор тук, изиграха ключова роля, за да можем да бъдем толкова успешни, и ще играят ключова роля, докато са тук. Защото са добри, отдадени са на отбора и когато един от играчите си тръгне, което не знам в момента, тогава те ще искат да напуснат като футболисти, които винаги са давали 100 процента за Кристъл Палас. Това направиха, откакто подписаха, и това очакваме от тях до края на договора им, когато и да е това.”

Геи брутално игнорира Гласнер след мача с Челси, Езе изглежда се сбогува
Геи брутално игнорира Гласнер след мача с Челси, Езе изглежда се сбогува
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лукаку за тежката си контузия: Травмите са част от играта, аз съм позитивен

Лукаку за тежката си контузия: Травмите са част от играта, аз съм позитивен

  • 20 авг 2025 | 19:26
  • 717
  • 0
Галатасарай и отборът на Бензема са готови да подпишат с нарочения от Марсилия Рабио

Галатасарай и отборът на Бензема са готови да подпишат с нарочения от Марсилия Рабио

  • 20 авг 2025 | 19:12
  • 1181
  • 0
Брентфорд отхвърли поредна оферта от Нюкасъл

Брентфорд отхвърли поредна оферта от Нюкасъл

  • 20 авг 2025 | 18:48
  • 1113
  • 0
Левандовски поднови тренировки, но едва ли ще е титуляр

Левандовски поднови тренировки, но едва ли ще е титуляр

  • 20 авг 2025 | 17:58
  • 1044
  • 0
Азиатският първенец си уреди финален сблъсък с Роналдо и компания след погром

Азиатският първенец си уреди финален сблъсък с Роналдо и компания след погром

  • 20 авг 2025 | 17:53
  • 3184
  • 0
Байерн ще продаде още един свой играч, заговори се за конфликт между ръководителите на баварците

Байерн ще продаде още един свой играч, заговори се за конфликт между ръководителите на баварците

  • 20 авг 2025 | 17:35
  • 5140
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

  • 20 авг 2025 | 20:01
  • 3314
  • 7
Нидерландия - България 25:29 след първата четвърт

Нидерландия - България 25:29 след първата четвърт

  • 20 авг 2025 | 20:51
  • 3745
  • 0
Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

  • 20 авг 2025 | 16:30
  • 21220
  • 60
Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

  • 20 авг 2025 | 16:17
  • 26849
  • 23
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 1901
  • 0
Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

  • 20 авг 2025 | 18:39
  • 4691
  • 1