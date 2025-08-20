Геи и Езе пак ще са титуляри за Кристъл Палас, увери мениджърът

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер заяви, че Еберечи Езе и Марк Геи ще започнат в първия мач от плейофите в Лига на конференциите срещу Фредрикстад в четвъртък вечер. Бъдещето на двамата - силно свързани съответно с Тотнъм и Ливърпул - е гореща тема на Острова.

В сряда сутрин Геи и Езе тренираха на базата, а мениджърът на „орлите“ се разгневи от предположението, че той или който и да е мениджър трябва да очаква по-малко от пълна ангажираност от страна на играчи, които все още са обвързани с договор.

„Винаги е право на клуба и задължение на играча да дава 100%, стига да има договор - заяви Гласнер, цитиран от БТА. - Преди двубоя ни срещу Челси мисля, че много от вас бяха изненадани, че Марк и Ебс започнаха и играха почти целия мач. Повечето от вас ще бъдат изненадани, че те ще започнат отново утре заради всички слухове. Но отново, те са ангажирани. Те са отдадени на отбора, имат договор тук, изиграха ключова роля, за да можем да бъдем толкова успешни, и ще играят ключова роля, докато са тук. Защото са добри, отдадени са на отбора и когато един от играчите си тръгне, което не знам в момента, тогава те ще искат да напуснат като футболисти, които винаги са давали 100 процента за Кристъл Палас. Това направиха, откакто подписаха, и това очакваме от тях до края на договора им, когато и да е това.”

