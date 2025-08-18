Лийдс се е договорил с Окафор

Лийдс е постигнал договорка с нападателя на Милан Ноа Окафор, твърди “Гадзета дело Спорт”. Все още обаче двата клуба не са постигнали споразумение за условията по трансфера на швейцарския национал, който през миналия сезон игра под наем в Наполи. Йоркширци искат да вземат нападателя с постоянен трансфер. Според Николо Скира клубът, в който играе Илия Груев, е предложил договор до 2030 година на Окафор.

Преди няколко дни Болоня също преговаряше с Милан за привличането на швейцареца, но двата клуба не успяха да стигнат до споразумение.

Окафор реализира три гола за Милан по време на предсезонната подготовка, а вчера влезе като резерва при победата над Бари в мач за Купата на Италия.