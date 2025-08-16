Фалстарт за Марсилия

Марсилия се провали на старта на сезона в Лига 1. В първия мач от новата кампания отборът на Роберто Де Дзерби загуби с 0:1 визитата си на Рен, въпреки че повече от час имаха числено предимство след червения картон на Абделхамид Аит Будлал.

Въпреки че притиснаха съперника през второто полувреме, марсилци не можаха да стигнат до гол, а в даденото от рефера продължение Людовик Блас донесе успеха на Рен. Нападателят се появи на терена малко по-рано вместо Секо Фофана.

Първото полувреме беше сравнително скучно до изгонването на защитника на Рен Будлал, който фаулира грубо Майкъл Мурийо. Съдията Жереми Пиняр се нуждаеше от помощта на ВАР, за да вземе решение да покаже червен картон на футболиста на домакините. Марсилия веднага упражни натиск, но до почивката не отправи нито един точен удар.

Привлеченият от Ювентус Тимъти Уеа се появи като резерва на мястото на Жофри Кондогбия и след негово центриране Мурийо уцели гредата. Марсилия атакуваше, а Рен чакаше за грешка, която да накаже. В 91-вата минута Куентин Мерлан пусна перфектен пас към Блас, който избегна засадата и остана очи в очи с Херонимо Рули. Ударът на нападателя не беше максимално прецизен, но топката спря в мрежата - 1:0.

Следвай ни:

Снимки: Imago