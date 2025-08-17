Болоня с резултатна загуба в последната си контрола

Носителят на Купата на Италия Болоня приключи предсезонната си подготовка със загуба с 2:4 от тима на ОФИ Крит.

Момчетата на Винченцо Италиано поведоха с попадението на Рикардо Орсолини в 10-ата минута, но в началото на втората част допуснаха обрат. Той се случи след два бързи гола на Таксиархис Фунтас и Янис Теодосулакис в 47-ата и 50-ата минути. Йенс Одгор възстанови равенството в 54-ата минута, но това бе последният лъч надежда за италианците. Около четвърт час преди края реферът назначи дузпа в полза на островния тим и Фунтас вкара втория си гол за вечерта в 73-ата минута. Крайният резултат оформи Еди Салседо в 92-рата минута.

Болоня ще стартира новия сезон с гостуване на Рома идната седмица на 23-ти август (събота) от 21:45 часа българско време. Ден по-късно, на 24-и август (неделя) от 19:45 часа, ОФИ Крит също ще изиграе първия си двубой за новата кампания, като в него ще срещне един от грандовете на гръцкия футбол – Панатинайкос.

