Контузия ли?! Дончич изригна с дабъл-дабъл срещу Великобритания

  • 20 авг 2025 | 11:30
  • 922
  • 0
Суперзвездата на словенския национален отбор Лука Дончич се завърна на терена с "дабъл-дабъл" в двубоя срещу Великобритания, след като разтревожи треньорския щаб с потенциална травма на коляното в предишния мач срещу Латвия.

Селекционерът на Словения: Лука Дончич е много мотивиран
Крилото-гард на Лос Анджелис Лейкърс реализира от 28 точки и 10 асистенции за 28 минути игра за успеха на Словения над Великобритания с 93:81 в контролна среща преди началото на Европейското първенство по-късно този месец. Грегор Хроват отбеляза 15 точки, а Клемен Препелич се отчете с 12 точки, 4 борби и 4 асистенции.

Дончич се развихри с 26 точки за едно полувреме срещу Латвия, а после се контузи нелепо
Победата беше първа за словенците в подготовката им за ЕвроБаскет 2025 след четири поредни загуби.

Порзингис с изказване за Лука Дончич
Тимът на Словения е в Група D на предстоящото първенство в компанията на съдомакина Полша, Франция, Израел, Белгия и Исландия.

