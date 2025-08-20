Контузия ли?! Дончич изригна с дабъл-дабъл срещу Великобритания

Суперзвездата на словенския национален отбор Лука Дончич се завърна на терена с "дабъл-дабъл" в двубоя срещу Великобритания, след като разтревожи треньорския щаб с потенциална травма на коляното в предишния мач срещу Латвия.

Крилото-гард на Лос Анджелис Лейкърс реализира от 28 точки и 10 асистенции за 28 минути игра за успеха на Словения над Великобритания с 93:81 в контролна среща преди началото на Европейското първенство по-късно този месец. Грегор Хроват отбеляза 15 точки, а Клемен Препелич се отчете с 12 точки, 4 борби и 4 асистенции.

Победата беше първа за словенците в подготовката им за ЕвроБаскет 2025 след четири поредни загуби.

Тимът на Словения е в Група D на предстоящото първенство в компанията на съдомакина Полша, Франция, Израел, Белгия и Исландия.

