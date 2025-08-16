Популярни
  Дончич се развихри с 26 точки за едно полувреме срещу Латвия, а после се контузи нелепо

Тревога предизвика контузията на Лука Дончич в приятелския мач преди ЕвроБаскет 2025 между Латвия и Словения. Суперзвездата на ЛА Лейкърс напусна терена в средата на третата част, след нелеп сблъсък със съотборника си Грегор Хроват при латвийска атака.

Хроват падна върху Дончич, който видимо изпита болка и веднага се отправи към съблекалнята. Това се случи, след като словенецът бе започнал мача блестящо, отбелязвайки 26 точки още през първото полувреме. Вижте ситуацията:

Опитният американски репортер Марк Стайн съобщи в социалните мрежи, че Лука Дончич няма сериозна контузия и изглежда, че става дума за разтежение в дясното коляно. Очаква се обаче да бъдат направени допълнителни изследвания, тъй като последното нещо, което биха искали Лейкърс, е да видят звездата си контузена два месеца преди началото на редовния сезон, като междувременно предстои и ЕвроБаскет.

"Лука Дончич е с диагноза контузия на дясното коляно, според източници, но травмата, която получи днес с националния отбор на Словения, не се смята за сериозна", твърди Стайн.

Словения загуби от Латвия с 88:100 в Рига.

Снимки: Imago

