Дончич се развихри с 26 точки за едно полувреме срещу Латвия, а после се контузи нелепо

Тревога предизвика контузията на Лука Дончич в приятелския мач преди ЕвроБаскет 2025 между Латвия и Словения. Суперзвездата на ЛА Лейкърс напусна терена в средата на третата част, след нелеп сблъсък със съотборника си Грегор Хроват при латвийска атака.

Хроват падна върху Дончич, който видимо изпита болка и веднага се отправи към съблекалнята. Това се случи, след като словенецът бе започнал мача блестящо, отбелязвайки 26 точки още през първото полувреме. Вижте ситуацията:

🚨Actualización: A Luka Doncic le han diagnosticado una contusión en la rodilla derecha.



La lesión que se produjo hoy con la selección de Eslovenia no se considera grave ✅ https://t.co/m1uBZFZlsk — Ángel Villanueva | Fisioterapeuta (@angelphysio) August 16, 2025

Опитният американски репортер Марк Стайн съобщи в социалните мрежи, че Лука Дончич няма сериозна контузия и изглежда, че става дума за разтежение в дясното коляно. Очаква се обаче да бъдат направени допълнителни изследвания, тъй като последното нещо, което биха искали Лейкърс, е да видят звездата си контузена два месеца преди началото на редовния сезон, като междувременно предстои и ЕвроБаскет.

https://t.co/pXWaldzks9 #nba #LakeShow Luka Doncic suffered a right knee contusion during a Eurobasket exhibition for Slovenia against Latvia. Early reporting from Marc Stein indicates the injury is not believed to be serious and should not affect his availability for the 2025… — QWIKET NBA (@qwiket_nba) August 16, 2025

"Лука Дончич е с диагноза контузия на дясното коляно, според източници, но травмата, която получи днес с националния отбор на Словения, не се смята за сериозна", твърди Стайн.

Словения загуби от Латвия с 88:100 в Рига.

Before going out with a knee contusion, Luka Doncic was going CRAZY against Latvia



He’s clearly in better physical shape, dominating the game effortlessly on offense with his pace & shotmaking



He was even getting after it defensively



He racked 26 points, 5 assists & 5 rebounds… pic.twitter.com/JoGao0cqC7 — Point Made Basketball (@pointmadebball) August 16, 2025

