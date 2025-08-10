Куриозен момент с Лука Дончич и чисто новия му автомобил за 2 млн. долара

Куриозен момент с Лука Дончич след приятелския мач между Германия и Словения. 26-годишният гард-крило не успя да отвори вратата и да влезе в чисто новия си автомобил Rimac Nevera. Причината за тази некомфортна ситуация беше паркирала лошо, точно до возилото на Дончич, кола. В появилото се в социалните мрежи видео Дончич не крие раздразнението си от причиненото му неудобство.

Дончич се глези с кола за 2 милиона долара

Суперзвездата на ЛА Лейкърс се сдоби съвсем наскоро с въпросния Rimac Nevera, за който се смята, че е платил 2 милиона долара.

Annoyed Luka can’t get into his car after the game

Luka Dončić is annoyed because he can’t get into his brand-new Rimac Nevera, with the door blocked by another car. This happened after the Slovenia–Germany game 🤣😅



(C) _bessi_77 pic.twitter.com/ZgNi764hqc — Lakers By Nature (@akersature_now) August 10, 2025

Снимки: Gettyimages