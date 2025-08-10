Куриозен момент с Лука Дончич и чисто новия му автомобил за 2 млн. долара

Куриозен момент с Лука Дончич след приятелския мач между Германия и Словения. 26-годишният гард-крило не успя да отвори вратата и да влезе в чисто новия си автомобил Rimac Nevera. Причината за тази некомфортна ситуация беше паркирала лошо, точно до возилото на Дончич, кола. В появилото се в социалните мрежи видео Дончич не крие раздразнението си от причиненото му неудобство.
Дончич се глези с кола за 2 милиона долара
Суперзвездата на ЛА Лейкърс се сдоби съвсем наскоро с въпросния Rimac Nevera, за който се смята, че е платил 2 милиона долара.
Снимки: Gettyimages