Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Куриозен момент с Лука Дончич и чисто новия му автомобил за 2 млн. долара

Куриозен момент с Лука Дончич и чисто новия му автомобил за 2 млн. долара

  • 10 авг 2025 | 13:32
  • 1627
  • 0
Куриозен момент с Лука Дончич и чисто новия му автомобил за 2 млн. долара

Куриозен момент с Лука Дончич след приятелския мач между Германия и Словения. 26-годишният гард-крило не успя да отвори вратата и да влезе в чисто новия си автомобил Rimac Nevera. Причината за тази некомфортна ситуация беше паркирала лошо, точно до возилото на Дончич, кола. В появилото се в социалните мрежи видео Дончич не крие раздразнението си от причиненото му неудобство.

Дончич се глези с кола за 2 милиона долара
Дончич се глези с кола за 2 милиона долара

Суперзвездата на ЛА Лейкърс се сдоби съвсем наскоро с въпросния Rimac Nevera, за който се смята, че е платил 2 милиона долара.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Булевард

ЛеБрон и жена му разпускат с Кузма и годеницата му в Сен Тропе

ЛеБрон и жена му разпускат с Кузма и годеницата му в Сен Тропе

  • 10 авг 2025 | 12:48
  • 1771
  • 0
Новак Джокович се готви за US Open с гусла

Новак Джокович се готви за US Open с гусла

  • 10 авг 2025 | 09:55
  • 1083
  • 0
Владо Николов от "Traitors: Игра на предатели" - 10 интересни факта за легендарния волейболист

Владо Николов от "Traitors: Игра на предатели" - 10 интересни факта за легендарния волейболист

  • 9 авг 2025 | 13:38
  • 10713
  • 7
Дончич се глези с кола за 2 милиона долара

Дончич се глези с кола за 2 милиона долара

  • 8 авг 2025 | 14:42
  • 2893
  • 0
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача между ЦСКА и Черно море

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача между ЦСКА и Черно море

  • 8 авг 2025 | 13:52
  • 4903
  • 20
Интересна среща в Пекин! Джеки Чан учи Джими Бътлър на кунг-фу

Интересна среща в Пекин! Джеки Чан учи Джими Бътлър на кунг-фу

  • 7 авг 2025 | 17:24
  • 2448
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 27612
  • 103
Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

  • 10 авг 2025 | 13:35
  • 3470
  • 16
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 10797
  • 17
Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 07:17
  • 15884
  • 56
Ботев преследва първа победа

Ботев преследва първа победа

  • 10 авг 2025 | 07:36
  • 8430
  • 14
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 09:00
  • 54088
  • 13