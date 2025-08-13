Зоран Драгич отпадна от състава на Словения за ЕвроБаскет, съпругата му се подигра на селекционера

Популярни
  • 13 авг 2025 | 13:40
Ветеранът Зоран Драгич отпадна от словенския национален отбор по баскетбол, а съпругата му намекна, че решението не е на селекционера, а на състезателя.

36-годишният Драгич и 23-годишният Жига Данеу останаха извън списъка от 14 играчи, които старши треньорът на тима Александър Секулич избра преди започващото в края на месеца Европейско първенство за мъже.

Данеу имаше важна роля по време на квалификациите за ЕвроБаскет 2025, но не получи игрово време в досегашните контроли.

От друга страна Зоран Драгич вече обяви, че Еврошампионатът тази година ще бъде последен за него с екипа на националния отбор. Ветеранът има 77 официални мача за Словения в кариерата си.

В официалното съобщение от Словенската баскетболна федерация се казва, че Драгич е освободен от Секулич. Съпругата на баскетболиста - Светлана Драгич публикува обаче в социалните мрежи, че нейният съпруг сам е напуснал отбора.

"Така нареченият треньор не е оставил Зоран извън списъка. Зоран напусна този цирк, който продължава вече няколко години", написа тя, цитирана от siol.net, добавяйки емотикони на клоун и цирк.

Светлана Драгич твърди, че съпругът ѝ си е тръгнал, след като играл само три минути във втората контрола срещу Германия и попитал защо, а Секулич отговорил, че "те" (селекционерът и ръководството на федерацията) вярват, че Зоран Драгич не може да помогне на отбора и “той не може да играе на базата на стари постижения”.

Снимки: Imago

