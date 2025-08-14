Порзингис с изказване за Лука Дончич

Латвийският национал Кристапс Порзингис заяви, че е в нормални отношения с бившия си съотборник в Далас Маверикс Лука Дончич. След периода в Далас Порзингис беше трансфериран, а през февруари тази година словенецът Дончич беше изпратен от Маверикс в Лос Анджелис Лейкърс.

"Имаме нормални отношения с Лука Дончич. Навремето в Далас не се получи, но това е глава, която приключи. Оттогава сме се срещали много пъти - Селтикс и Маверикс се изправиха един срещу друг на финалите в НБА миналата година. В европейски контекст изглежда сякаш не сме играли от 2017 година", заяви Кристапс Порзингис, цитиран от Sporta Centrs.

Порзингис мисли за кариера в ММА

Сега двамата баскетболисти ще се срещнат в контрола между националните отбори на Латвия и Словения на 16 август в Рига, част от подготовката им за Европейското първенство, което стартира в края на месеца.

"Това е приятелски мач. Ако се срещнем на четвъртфиналите или полуфиналите на Европейското първенство, тогава... защо да не го приемем като допълнителна мотивация? Но в предстоящия домакински мач ще дадем всичко от себе си така или иначе", допълни Порзингис.

Баскетболистите на Латвия ще се изправят срещу Литва тази вечер преди сблъсъка със Словения в събота.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages