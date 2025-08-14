Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Порзингис с изказване за Лука Дончич

Порзингис с изказване за Лука Дончич

  • 14 авг 2025 | 18:07
  • 436
  • 0
Порзингис с изказване за Лука Дончич

Латвийският национал Кристапс Порзингис заяви, че е в нормални отношения с бившия си съотборник в Далас Маверикс Лука Дончич. След периода в Далас Порзингис беше трансфериран, а през февруари тази година словенецът Дончич беше изпратен от Маверикс в Лос Анджелис Лейкърс.

"Имаме нормални отношения с Лука Дончич. Навремето в Далас не се получи, но това е глава, която приключи. Оттогава сме се срещали много пъти - Селтикс и Маверикс се изправиха един срещу друг на финалите в НБА миналата година. В европейски контекст изглежда сякаш не сме играли от 2017 година", заяви Кристапс Порзингис, цитиран от Sporta Centrs.

Порзингис мисли за кариера в ММА
Порзингис мисли за кариера в ММА

Сега двамата баскетболисти ще се срещнат в контрола между националните отбори на Латвия и Словения на 16 август в Рига, част от подготовката им за Европейското първенство, което стартира в края на месеца.

"Това е приятелски мач. Ако се срещнем на четвъртфиналите или полуфиналите на Европейското първенство, тогава... защо да не го приемем като допълнителна мотивация? Но в предстоящия домакински мач ще дадем всичко от себе си така или иначе", допълни Порзингис.

Баскетболистите на Латвия ще се изправят срещу Литва тази вечер преди сблъсъка със Словения в събота.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Локомотив Пловдив подсили треньорския си щаб с шампион по лека атлетика

Локомотив Пловдив подсили треньорския си щаб с шампион по лека атлетика

  • 14 авг 2025 | 13:01
  • 963
  • 0
НБА одобри продажбата на Бостън Селтикс

НБА одобри продажбата на Бостън Селтикс

  • 14 авг 2025 | 11:51
  • 1544
  • 0
Собственикът на Каролина Хърикейнс купува Портланд Трейл Блейзърс

Собственикът на Каролина Хърикейнс купува Портланд Трейл Блейзърс

  • 14 авг 2025 | 11:40
  • 843
  • 0
Янис и Гърция очакват заветното "Да" на Милуоки Бъкс

Янис и Гърция очакват заветното "Да" на Милуоки Бъкс

  • 14 авг 2025 | 11:36
  • 749
  • 0
Порзингис мисли за кариера в ММА

Порзингис мисли за кариера в ММА

  • 14 авг 2025 | 11:13
  • 974
  • 0
Балкан обяви трансфера на американски гард

Балкан обяви трансфера на американски гард

  • 14 авг 2025 | 10:28
  • 884
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Сабах 0:0 Левски, големият "син" герой от първия мач е титуляр

Сабах 0:0 Левски, големият "син" герой от първия мач е титуляр

  • 14 авг 2025 | 18:59
  • 24009
  • 46
След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 52870
  • 70
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 25559
  • 133
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 20531
  • 18
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 7569
  • 14
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 14973
  • 19