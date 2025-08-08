Популярни
Дончич посочи целта пред Словения на ЕвроБаскет

  8 авг 2025
Дончич посочи целта пред Словения на ЕвроБаскет

Словенската суперзвезда Лука Дончич, който наскоро се присъедини към националния отбор на страната си за подготовката преди ЕвроБаскет 2025, заяви, че се чувства добре след пристигането си на родна земя от САЩ, където подписа нов тригодишен договор с Лос Анджелис Лейкърс.

"Чувствам се добре. Все още усещам часовата разлика, но мисля, че тренираме наистина добре", каза Дончич.

26-годишният гард-крило призна, че е имал някои съмнения по-рано през лятото. "Имах някои колебания, но в крайна сметка всички знаят, че ще играя, ако съм здрав. Това винаги е била моята позиция - ако мога, ще играя", коментира още словенецът.

"Винаги е имало въпрос относно физическото ми ниво, но мисля, че и преди играех страхотно", заяви Лука Дончич, който се появи видимо отслабнал.

"Тази година подходихме различно към нещата. През миналото лято беше трудно - играх до юни, а след това веднага се насочих към олимпийските квалификации. Този път имах повече време и по-добър план", продължи Дончич.

Попитан за целите на Словения за ЕвроБаскет 2025, той отговори: "Нашата цел винаги е медал. Не съм единственият лидер в отбора - останалите също имат своята дума. Защото, ако има само един лидер, нищо няма да се свърши. В крайна сметка всеки трябва да знае своя роля, защото само тогава ще последва успех."

Снимки: Gettyimages

