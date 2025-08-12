Селекционерът на Словения: Лука Дончич е много мотивиран

Селекционерът на националния отбор на Словения Александър Секулич заяви, че голямата звезда на тима Лука Дончич все още работи за достигане на най-добрата си форма за Европейското първенство по баскетбол, което започва в края на месеца, но вярва, че настройката на крилото-гард на Лос Анджелис Лейкърс ще бъде решаваща за представянето на състава. Словения стигна до четвъртфиналите на последния Еврошампионат през 2022 година, когато отпадна от Полша.

"Лука промени много начина, по който работи, но дали е в добра форма или не, ще видим", коментира Секулич, цитиран от Meridian Sport. "Няма как да бъде във върхова форма в момента. Все още не е истинският Дончич, а добре знаем какво значи това на терена. Най-важното нещо е, че Лука е много мотивиран и че е дошъл, за да направи нещо специално с националния отбор", продължи старши треньорът на представителния тим на Словения.

Александър Секулич призна, че е нормално вниманието да се съсредоточава върху най-добрите играчи в света. "Вярно е. Винаги е така - същото е със Сърбия и Никола Йокич. За мен Дончич и Йокич са най-добрите в света. Всички имаме големи амбиции, особено феновете и хората около националния отбор. Дошли сме да дадем максимума от себе си и да играем над нашите очаквания, което е много по-лесно, когато имаш баскетболист като Лука, който прави всички около него по-добри. Така е било в миналото, очаквам същото и сега. Надявам се играчите около Дончич да се възползват от възможността", заяви още специалистът.

"За мен фаворит номер 1 определено е Сърбия. По отношение на състава им - впечатляващо, невероятно. Те имат треньор, който е там от години, много опитен, отличен, с резултати, които го показват. Сърбия има всичко необходимо за златото. Точно затова е номер 1. Но фаворитите не винаги печелят. И други отбори също са добри, може би не като Сърбия на хартия, но...

Французите винаги са там, а ние току що усетихме силата на германците в подготовката. Гърците, испанците винаги изглеждат като опасност. Тимът на Италия също е много, много силен, Латвия има изключително поколение с Порзингис, а съставът на Литва също винаги е опасен", обясни Секулич.

Снимки: Imago