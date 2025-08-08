Дончич се глези с кола за 2 милиона долара

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич прибави нов скъпоструващ автомобил към сериозната си вече колекция от возила. 26-годишният словенец се сдоби с Rimac Nevera - 14-тата кола на Дончич.

Така крилото-гард на “Езерняците” отново демонстрира любовта си към луксозните автомобили, а последната му придобивка е оценявана на 2 милиона долара.

Лука Дончич определено може да си позволи да си прави подобни подаръци, а съвсем наскоро подписа и нов договор с Лейкърс - за три години и на обща стойност 165 милиона долара.

Luka Dončić driving his new car $2 million Rimac Nevera.



