  3. Дончич се глези с кола за 2 милиона долара

  • 8 авг 2025 | 14:42
  • 325
  • 0
Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич прибави нов скъпоструващ автомобил към сериозната си вече колекция от возила. 26-годишният словенец се сдоби с Rimac Nevera - 14-тата кола на Дончич.

Стана ясно колко килограма е свалил Лука Дончич
Така крилото-гард на “Езерняците” отново демонстрира любовта си към луксозните автомобили, а последната му придобивка е оценявана на 2 милиона долара.

Дончич подпомага финансово 77 млади спортисти
Лука Дончич определено може да си позволи да си прави подобни подаръци, а съвсем наскоро подписа и нов договор с Лейкърс - за три години и на обща стойност 165 милиона долара.

Снимки: Imago

