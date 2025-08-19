Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

  • 19 авг 2025 | 12:44
  • 412
  • 0
Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

Аржентинският централен бранител Кристиан Ромеро официално преподписа с Тотнъм, съобщиха от клуба. Централният бранител е част от “шпорите” от лятото на 2021 година, когато бе привлечен от Аталанта за малко над 50 милиона евро, а само преди няколко дни официално бе обявен за капитан на първия тим. До момента той има 126 двубоя с екипа на “шпорите”, в които има осем гола.

Кристиан Ромеро ще се врече във вярност на Тотнъм
Кристиан Ромеро ще се врече във вярност на Тотнъм

Ромеро бе обявен за “Най-добър защитник” в Серия А през сезон 2020-21 точно преди трансфера си в Лондон. Той изведе с капитанската лента Тотнъм и на финала в Лига Европа през май, спечелен с минималното 1:0 срещу Манчестър Юнайтед. През лятото бе свързван настоятелно с евентуален трансфер в Атлетико Мадрид, но самият футболист предпочете да остане на “Тотнъм Хотспър Стейдиъм”. Той е бил ключова фигура и по време на преговорите на лондончани с Томас Франк преди датчанина да поеме клуба. Мениджърът е определил именно Ромеро като ключов за изграждането на новия проект в клуба и е настоял изрично за гаранции за неговото дългосрочно бъдеще в тима. 27-годишният национал на “гаучосите” спечели световната титла през 2022 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 8634
  • 13
Галатасарай посяга към Аканжи

Галатасарай посяга към Аканжи

  • 19 авг 2025 | 06:55
  • 3296
  • 0
Джаксън попадна в шортлиста на Вила

Джаксън попадна в шортлиста на Вила

  • 19 авг 2025 | 06:33
  • 3473
  • 2
Реал може да даде 25 милиона за Конате, но Ливърпул иска много повече

Реал може да даде 25 милиона за Конате, но Ливърпул иска много повече

  • 19 авг 2025 | 05:48
  • 7454
  • 2
Анчелоти няма да вика Винисиус за следващите квалификации

Анчелоти няма да вика Винисиус за следващите квалификации

  • 19 авг 2025 | 05:38
  • 4776
  • 1
И Наполи иска Хойлунд

И Наполи иска Хойлунд

  • 19 авг 2025 | 02:41
  • 4838
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 21153
  • 108
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 9261
  • 10
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 8634
  • 13
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 5696
  • 12
Време е за първите плейофи в Шампионската лига

Време е за първите плейофи в Шампионската лига

  • 19 авг 2025 | 08:10
  • 9911
  • 3
Левски преотстъпи талант във Втора лига

Левски преотстъпи талант във Втора лига

  • 19 авг 2025 | 10:16
  • 10240
  • 10