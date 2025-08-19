Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

Аржентинският централен бранител Кристиан Ромеро официално преподписа с Тотнъм, съобщиха от клуба. Централният бранител е част от “шпорите” от лятото на 2021 година, когато бе привлечен от Аталанта за малко над 50 милиона евро, а само преди няколко дни официално бе обявен за капитан на първия тим. До момента той има 126 двубоя с екипа на “шпорите”, в които има осем гола.

Ромеро бе обявен за “Най-добър защитник” в Серия А през сезон 2020-21 точно преди трансфера си в Лондон. Той изведе с капитанската лента Тотнъм и на финала в Лига Европа през май, спечелен с минималното 1:0 срещу Манчестър Юнайтед. През лятото бе свързван настоятелно с евентуален трансфер в Атлетико Мадрид, но самият футболист предпочете да остане на “Тотнъм Хотспър Стейдиъм”. Той е бил ключова фигура и по време на преговорите на лондончани с Томас Франк преди датчанина да поеме клуба. Мениджърът е определил именно Ромеро като ключов за изграждането на новия проект в клуба и е настоял изрично за гаранции за неговото дългосрочно бъдеще в тима. 27-годишният национал на “гаучосите” спечели световната титла през 2022 година.

