Санчес: С малко късмет можехме да вкараме един или два гола

Вратарят на Челси Роберт Санчес заяви, че отборът му е бил силно затруднен да преодолее сгъстената халфова линия на Кристъл Палас при нулевото равенство в неделя на "Стамфорд Бридж“, с което започна сезонът на тима във Висшата лига. Отборът на Енцо Мареска доминираше във владеенето на топката, но отчетливо се виждаше липса на креативност, само 35 дни след триумфа на Световното клубно първенство в Съединените щати. Предсезонната подготовка на Челси бе силно съкратено, като „сините“ изиграха само два контролни мача.

"Владеехме топката, но Палас се справи много добре в дефанзивен план“, каза Санчес пред клубния сайт. "Момчетата се стараеха, но ни липсваше креативност в атака, макар че създадохме положения и с малко повече късмет можехме да вкараме един или два гола. Имахме няколко седмици доста интензивна предсезонна подготовка и за съжаление някои важни играчи получиха контузии", каза Санчес.

Снимки: Gettyimages